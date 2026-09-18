Tu w weekend mogą pojawić się burze
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na weekend - burze
Według IMGW w sobotę w Polsce nie pojawią się burze. Wyładowania mogą jednak wystąpić w niedzielę. Tego dnia synoptycy planują wydać żółte alarmy meteorologiczne w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (w zachodnich powiatach).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.