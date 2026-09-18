Polska Tu w weekend mogą pojawić się burze Franciszek Wajdzik |

Warunki biometeo w piątek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na weekend - burze

Według IMGW w sobotę w Polsce nie pojawią się burze. Wyładowania mogą jednak wystąpić w niedzielę. Tego dnia synoptycy planują wydać żółte alarmy meteorologiczne w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim (w zachodnich powiatach).

Prognoza zagrożeń IMGW - niedziela Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.