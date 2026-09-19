Prognoza zagrożeń IMGW. Ten dzień weekendu może być burzowy
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni. Sobota powinna być spokojna, ale już w kolejnych dniach spodziewane są gwałtowne zjawiska meteorologiczne.
Prognoza zagrożeń na niedzielę - burze
W niedzielę żółte alarmy meteorologiczne mogą obowiązywać w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim (w powiatach: sępoleńskim, tucholskim, świeckim, chełmińskim, grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim) i wielkopolskim (w powiecie złotowskim).
Prognoza zagrożeń na poniedziałek - silny wiatr
W poniedziałek zagrożenie w części kraju stanowić może silny wiatr. Gwałtowne podmuchy spodziewane są w północnych powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.