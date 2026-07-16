Ostrzeżenia IMGW. Niebezpieczny skwar

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: khairulhelmy/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - upał

W części kraju spodziewany jest upał. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed nim pojawiły się w województwach:

lubuskim ;

zachodniopomorskim , w powiatach: choszczeńskim, myśliborskim, pyrzyckim, gryfińskim;

wielkopolskim , w powiatach: kolskim, tureckim, kaliskim, Kalisz, konińskim, Konin, słupeckim, pleszewskim, jarocińskim, wrzesińskim, gnieźnieńskim, średzkim, poznańskim, Poznań, wągrowieckim, chodzieskim, obornickim, kościańskim, leszczyńskim, Leszno, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, międzychodzkim, szamotulskim, obornickim, czarnkowsko-trzcianeckim, śremskim;

kujawsko-pomorskim , w powiatach: włocławskim, Włocławek, aleksandrowskim, radziejowskim, inowrocławskim, mogileńskim, żnińskim;

łódzkim , w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, rawskim, tomaszowskim, łódzkim wschodnim, Łódź, pabianickim, zgierskim, poddębickim, łęczyckim, kutnowskim, łowickim, zgierskim, skierniewickim, Skierniewice, brzezińskim;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, radomskim, Radom, przysuskim, zwoleńskim, grójeckim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, Warszawa, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, żyrardowskim, sochaczewskim, nowodworskim, płońskim, płockim, Płock, gostynińskim;

świętokrzyskim , w powiatach: ostrowieckim, opatowskim, sandomierskim;

podkarpackim , w powiatach: stalowowolskim, Tarnobrzeg, tarnobrzeskim;

lubelskim, w powiatach: kraśnickim, lubelskim, opolskim, Lublin, puławskim, ryckim.

W wymienionych wyżej regionach temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Termometry pokażą w nocy od 16 do 19 st. C. Alarmy będą w mocy do godziny 20 w piątek.

>>> CZYTAJ TEŻ: Cieszcie się gorącem, bo nie potrwa długo

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem wydano w województwach:

pomorskim ;

warmińsko-mazurskim , w skrajnych zachodnich powiatach;

zachodniopomorskim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

wielkopolskim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

dolnośląskim , poza południowymi powiatami;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza południowymi powiatami;

podkarpackim , poza południowo-zachodnimi powiatami;

lubelskim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

mazowieckim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

kujawsko-pomorskim , z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami;

świętokrzyskim, z wyjątkiem powiatów objętych pomarańczowymi alarmami.

W wymienionych regionach temperatura maksymalna wahać się będzie od 30 do 32 st. C. Ostrzeżenia będą w mocy do godz. 20 w piątek

Zasady bezpieczeństwa w czasie upałów Źródło zdjęcia: RCB

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.