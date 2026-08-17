Polska Nawałnice w Polsce. Ponad tysiąc interwencji strażaków Damian Dziugieł |

Skutki nawałnic w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek pogoda w Polsce była dynamiczna i niebezpieczna. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska, po Podlasie wystąpiły burze z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie pojawiły się też opady gradu o średnicy 3-5 centymetrów oraz silny wiatr.

Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej PSP, minionej doby strażacy interweniowali 1124 razy.

Najwięcej interwencji miało miejsce w woj. śląskim (284), dolnośląskim (271) i małopolskim (204). Strażacy Komendy Wojewódzkiej w Łodzi odnotowali 127 interwencji, w Opolu - 75, w Poznaniu - 58, w Warszawie - 44, a w Kielcach - 29. We wtorek do godziny 6, według danych PSP, zanotowano 70 interwencji w całym kraju do miejscowych zagrożeń wywołanych burzami. W Warszawie było ich najwięcej, bo 38.

- W większości te interwencje dotyczyły usuwania wiatrołomów, przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji i terenów. Dodatkowo zabezpieczyliśmy 43 uszkodzone dachy - przekazał Gralec w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24.

Zerwane i uszkodzone dachy na Śląsku

Jak przekazała rzeczniczka śląskiej komendy wojewódzkiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska, na terenie woj. śląskiego uszkodzonych zostało co najmniej 19 dachów budynków mieszkalnych. W sumie odnotowano ponad 250 zgłoszeń. Najwięcej interwencji miało miejsce w powiatach: gliwickim, cieszyńskim i pszczyńskim.

- Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru, w tym 19 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych - podała w poniedziałek wieczorem Gołębiowska.

Zniszczenia po nawałnicy w gminie Rudziniec Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach

Zniszczenia po nawałnicy w gminie Rudziniec Źródło zdjęcia: KM PSP w Gliwicach

Zniszczenia w gminie Rudziniec Źródło: TVN24

Interwencje strażaków w Małopolsce i na Ziemi Łódzkiej

Dyżurny wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Małopolsce przekazał, że w poniedziałek odnotowano 204 zdarzenia o charakterze pogodowym. Dotyczyły one głównie powiatów chrzanowskiego, krakowskiego i oświęcimskiego. Służby usuwały skutki zalań oraz połamane gałęzie.

Nawałnice poczyniły także szkody w woj. łódzkim. Według informacji strażaków odnotowano co najmniej 127 zgłoszeń dotyczących zalań i wiatrołomów.

Skutki nawałnicy, która przeszła nad Wrocławiem Źródło: Wrocławski Reporter

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Zalania w Opolskiem

Nawałnica przeszła też przez część Opolszczyzny. Jak przekazała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, do godziny 18 odnotowano 52 interwencje związane z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji odnotowano w powiecie nyskim - 35.

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim zalanych ulic, niedrożnych studzienek i zalanych piwnic. Dramatyczna sytuacja panowała w mieście Bodzanów, co widać na poniższym nagraniu.

Dramatyczna sytuacja w Bodzanowie po ulewie Źródło: Nowiny Nyskie

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie powodzi błyskawicznej w Głuchołazach.

Powódź błyskawiczna w Głuchołazach Źródło: Kontakt24 / Marcin

Zalania na ulicach w Głuchołazach Źródło: glucholazyonline.com.pl

Silny deszcz i grad w województwie śląskim

Na nagraniach z Kontaktu24, które otrzymaliśmy między innymi z Chorzowa i Rudy Śląskiej w województwie śląskim, oprócz intensywnych opadów widać też grad.

Chorzów Źródło: Kontakt24 / Adam

Ruda Śląska Źródło: Kontakt24 / tomlat6104

Tak wyglądał grad, który spadł w Świętochłowicach.

Grad w Świętochłowicach w dzielnicy Chropaczów Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Grad w Świętochłowicach w dzielnicy Chropaczów Źródło zdjęcia: Mateusz Czajka/tvn24.pl

Opady gradu w Siemianowicach Źródło: Kontakt24 / Mateusz

Grad w Chorzowie Źródło: Kontakt24 / Kamil