Mgły w Polsce. W tych miejscach uważajmy

Mglisty poranek w Polsce Źródło: TVN24

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę rano w wielu miejscach panuje ponura i mglista aura z nisko zawieszonymi chmurami.

- W dalszym ciągu jesteśmy w słabogradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia związanym z wyżem Wencke z tendencją do osiadania powietrza i gromadzeniem sporej ilości wilgoci i zanieczyszczeń - powiedział Wakszyński.

Mgły w Polsce. Słaba widzialność w wielu miejscach

Jak wynika z danych IMGW, o godzinie 8 mgły są szczególnie intensywne w północno-zachodnich, zachodnich i centralnych regionach kraju. W Pile, Poznaniu, Siedlcach oraz Modlinie (okolice lotniska) widzialność wynosi 100-200 metrów. Sporo jest też miejsc, gdzie widzialność jest ograniczona do 300-800 metrów. To między innymi: Gorzów Wielkopolski, Jelenia Góra, Kołobrzeg, Gdańsk, Chojnice, Mirosławiec, Poznań.

Widzialność w Polsce w środę, 12 listopada (godz. 8) Źródło: IMGW

Według prognoz w kolejnych godzinach warunki poprawią się na zachodzie i w centrum kraju. W drugiej części dnia mogą tam się pojawić większe przejaśnienia. Z kolei na wschodzie Polski ponura i mglista aura będzie panować przez cały dzień.