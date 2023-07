Łosza dogląda młodego. Wyjątkowe sceny spod Częstochowy

Łoś ( Alces alces ) to jeden z największych przedstawicieli rodziny jeleniowatych - zwierzę potrafi ważyć nawet pół tony. To nie przeszkadza mu jednak w zwinnym poruszaniu się po bagnach i terenach podmokłych. Jak pokazuje nagranie, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, u zwierząt tych gracja jest wrodzona.

"To bardzo trudne do uchwycenia"

- Nagranie przedstawia samicę łosia oraz jej młode. Sceny są wyjątkowe, ponieważ widać, jak zwierzęta odpoczywają. Co więcej, można zaobserwować moment karmienia młodego. To bardzo trudne do uchwycenia, dlatego cieszę się, że mi się udało. nagranie powstało około tydzień temu w okolicy Częstochowy. Ze względu na dobro zwierząt nigdy nie udostępniam dokładnej lokalizacji - przyznał pan Dawid, który podzielił się z nami nagraniem.