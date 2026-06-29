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Kołobrzeg. Wał szkwałowy sunął w kierunku plaży

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Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Gosia
W Kołobrzegu po spokojnym poranku fale nagle wtargnęły na plażę, a Bałtyk w jednej chwili się wzburzył. Na niebie pojawił się wał szkwałowy. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W niedzielę na kołobrzeskiej plaży do południa było spokojnie. W pewnym momencie doszło do zmiany.

"Powierzchnia wody była niemal gładka. Na płyciźnie dno było płaskie, bez charakterystycznych piaszczystych zmarszczek, świadczących o działaniu fal. Około godziny 12.30 nastąpiła nagła zmiana" - napisała pani Gosia w relacji przesłanej na Kontakt24.

Zaledwie w kilka minut na morzu pojawiły się większe fale, które wtargnęły na plażę i zaskoczyły plażowiczów. Zalały około jednej trzeciej jej szerokości. Było to jednak chwilowe, bo po kilkunastu minutach wszystko wróciło do normy. Niemniej jednak po tym wydarzeniu Bałtyk pozostawał wyraźnie wzburzony.

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"Około godziny 16.30 od strony morza pojawił się wyraźny wał chmur, który przemieszczał się bardzo szybko w kierunku lądu. Wraz z jego nadejściem wystąpił bardzo silny, krótkotrwały podmuch wiatru. Uniósł on piasek z plaży i znacznie ograniczał widzialność przy powierzchni" - napisała pani Gosia.

Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg

Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Źródło: Kontakt24 / Gosia
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Źródło: Kontakt24 / Gosia
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Nietypowe zjawisko nad Bałtykiem, Kołobrzeg
Źródło: Kontakt24 / Gosia

"To bardzo typowe zjawisko"

Według synoptyk tvnmeteo.pl Arlety Unton-Pyziołek wiatr szkwałowy, który poprzedzał front chłodny, uderzył o powierzchnię wody i stąd wzięło się nagłe zafalowanie morza Bałtyckiego. Chmury, które możemy obserwować na dostarczonych zdjęciach, to chmury szelfowe. Poprzedzały one front burzowy, który w niedzielę pustoszył zachodnią Polskę.

- To bardzo typowe zjawisko. Powstaje ono w wyniku napierania chłodnego powietrza polarnego na rozgrzane zwrotnikowe - tłumaczyła nasza synoptyk. Dodatkowym czynnikiem podbijającym rozwój chmur burzowych była granica silnie nagrzanego lądu i chłodnego morza, gdzie wystąpił uskok wiatru.

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Tagi:
PolskaKołobrzeg
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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