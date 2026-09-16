Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Niezła zdobycz". Lej kondensacyjny nad Ziemią Świętokrzyską

|
Lej kondensacyjny w Klimontowie
Prognoza pogody na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Marek Saramak, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W Klimontowie w województwie świętokrzyskim pojawił się lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej. Synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński wytłumaczył, co spowodowało powstanie tego zjawiska.

We wtorek po południu w rejonie miasta Klimontów pojawił się lej kondensacyjny. Zdjęcie zjawiska opublikowała w mediach społecznościowych Sieć Obserwatorów Burz. Autorem fotografii jest jeden z internautów.

Lej kondensacyjny uchwycony na zdjęciu

Skąd wzięło się to zjawisko? Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, tego dnia przeważająca część kraju znajdowała się pod wpływem niosącego spokojną pogodę wyżu. Jedynie regiony południowo-wschodnie były w zasięgu rozmywającego się frontu okluzji, będącego połączeniem frontów ciepłego i chłodnego, który sprzyjał rozwojowi chmur.

Około godziny 14 w rejonie Klimontowa pojawiła się albo wypiętrzona chmura Cumulus congestus, albo chmura Cumulonimbus o niewielkiej rozbudowie pionowej. Chmurze tej nie towarzyszyły wyładowania atmosferyczne. Jak podkreślił nasz synoptyk, taka sytuacja pokazuje, że niepotrzebna jest burza, aby utworzył się niegroźny i krótkotrwały lej kondensacyjny.

"Niezła zdobycz"

Dodatkowo na różnych wysokościach panowały różne temperatury. Około 1,5 kilometra nad ziemią wciąż znajdowało się chłodniejsze powietrze, a przy powierzchni było już znacznie cieplej. Dzień był słoneczny, więc grunt i powietrze dodatkowo się nagrzewały, co sprzyjało powstawaniu prądów wznoszących.

- W takim przypadku nawet niewielkie, lokalne zawirowanie wiatru na różnych wysokościach mogło spowodować powstanie krótkotrwałego lejka. Złapać coś takiego na zdjęciu to niezła zdobycz - przekazał Wakszyński.

Lej kondensacyjny w Klimontowie
Lej kondensacyjny w Klimontowie
Źródło zdjęcia: Marek Saramak, Użytkownik Sieci Obserwatorów Burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Udostępnij:
Tagi:
pogodaŚwiętokrzyskie
Czytaj także:
Burze, piorun
Burze i ulewy. Kolejne ostrzeżenia IMGW
Prognoza
Góra Fudżi w Japonii
Będą nowe zasady dla wspinających się na Fudżi poza sezonem
Świat
Opady na radarze
Deszczowa strefa przejdzie nad Polską. Może spaść też grad
Prognoza
Akcja gaśnicza na wybrzeżu Amalfi
Płomienie trawiły wybrzeże Amalfi. Ewakuowani turyści i mieszkańcy
Świat
Zapadlisko przed remizą w miejscowości South Strabane
Zapadlisko tuż przed remizą. Strażacy walczą z czasem
Świat
Ulewa, deszcz
Trzy pogodowe zagrożenia. Gdzie mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
"Przytuliłem moich przyjaciół, potem porwały nas fale"
Świat
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Temperatura przekroczy 25 stopni, przyjdą burze. Później czeka nas zwrot
Prognoza
Widok z przełęczy Zawrat
Śmiertelny wypadek w polskich Tatrach
Polska
Chaos na lotnisku w Katanii
Sycylia. Lotnisko w Katanii znów działa
Świat
Powodzie w Wielkim Kanionie
Przyszła powódź, kilka tygodni później znaleźli ciało
Świat
Na meksykańskie plaże przybyły setki tysięcy żółwi oliwkowych
Setki tysięcy żółwi na plażach. Po co tu przybyły
Ciekawostki
Eksperymentalna prognoza IMGW na jesień i początek zimy
Te miesiące mogą znacznie odbiegać od normy. Prognoza IMGW
Prognoza
W środku września w Hiszpanii zapanował upał
Prawie 40 stopni. Upał w Europie Zachodniej nie odpuszcza
Świat
Misja FLEX
Nowa europejska misja kosmiczna pomoże nam chronić rośliny
Nauka
Policjantom udało się złapać emu uciekiniera
Policja zatrzymała emu. "Nie dostał mandatu"
Świat
Akcja gaśnicza blisko miejscowości Benahavis w Andaluzji
Ewakuowano część mieszkańców, inni otrzymali alarm. Pożar w Andaluzji
Świat
Pożar zniszczył domki kempingowe na wyspie Brac
"Krzyczeliśmy, płakaliśmy, błagaliśmy"
Świat
Ciepło, pogodnie, wczesna jesień, późne lato
Na chwilę otworzy się droga dla ciepła. Będzie ponad 25 stopni
Prognoza
Hipopotamy w jednym z zambijskich rezerwatów
Zwierzęta padły po zakażeniu wąglikiem. Apel władz
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac na zdjęciu satelitarnym
Pożar na chorwackiej wyspie. Zdjęcie satelitarne pokazuje skalę
Świat
Rodzina z Teksasu straciła dom po uderzeniu pioruna
Piorun spalił ich dom. Poprzedni stracili w powodzi
Świat
Etna
Utrudnienia na sycylijskim lotnisku. Etna się przebudziła
Świat
Skutki powodzi błyskawicznej w amerykańskim stanie Connecticut
Przyszła ulewa. Straż odbierała "telefon za telefonem"
Świat
Dzik, Portugalia
Płacą myśliwym za odstrzał dzików. Ruszył pilotażowy program
Świat
Akcja poszukiwawczo-ratunkowa niedaleko wyspy Borneo po wywróceniu się promu
Szukają pasażerów wywróconego promu. Nie mogą wysłać nurków
Świat
Sobotnia erupcja wulkanu Kilauea na Hawajach
Strumienie i rozbryzgi lawy rozświetliły noc
Świat
Żmija z gatunku Pseudocerastes urarachnoides - na pierwszym planie widać charakterystyczny "pajęczy" ogon
Wąż z "pająkiem" na ogonie trafił na celownik naukowców
Ciekawostki
Ratownik górski niedaleko Batyżowieckiej Próby
Spadł z kilku metrów, nie dawał oznak życia. Polak zginął w Tatrach
Świat
Pożar na chorwackiej wyspie Brac
Pożar w Chorwacji. "Straszliwa fala płomieni" i ewakuacje
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom