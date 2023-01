Kleszcze nie śpią. Zachowajcie ostrożność

czytaj dalej

Emu wprowadził się do Puszczy Wkrzańskiej pod Szczecinem. Zwierzę uciekło z gospodarstwa agroturystycznego w Przęsocinie (woj. zachodniopomorskie) na początku grudnia i od tego czasu zamieszkuje pobliski las. Ptak jest szybki i zwinny, przez co do tej pory nie udało się ująć uciekiniera.