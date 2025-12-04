Zielony meteor na niebie Queensland Źródło: Cairns Airport

Od 4 grudnia na niebie będziemy mogli podziwiać rój meteorów nazywany Geminidami. Jest to najobfitszy strumień meteorów nieba północnego. W idealnych warunkach w maksimum można zliczyć nawet do 150 zjawisk w ciągu godziny. Aktywność Geminidów potrwa do 17 grudnia, a jego maksimum nastąpi w nocy z 13 na 14 grudnia.

Deszcz meteorów to jedno z najchętniej obserwowanych zjawisk astronomicznych. Dochodzi do niego, gdy Ziemia wpadnie w rój odłamków pozostawionych na jej drodze przez okrążającą Słońce kometę lub planetoidę. Skalne okruchy spalają się w atmosferze naszej planety, pozostawiając za sobą świetliste smugi, co nazywa się spadającymi gwiazdami.

Geminidy 2025. Skąd pochodzą

Pierwsze wzmianki o Geminidach pojawiają się w 1830 roku. Według jednego z modeli tego roju (z 1993 roku), meteoroidy wyrzucane z Phaetona i tworzące rój Geminidów dopiero około 200 lat temu zaczęły przecinać orbitę naszej planety. Jako ciało macierzyste Geminidów uważa się planetoidę (3200) Phaethon, odkrytą w 1983 roku. Prawdopodobnie obiekt ten to dawne jądro komety. Natomiast na podstawie danych z sondy Parker Solar Probe opublikowano w 2023 roku pracę sugerującą, że Geminidy powstały w wyniku rozpadu komety, po których powstały planetoidy Phaethon, 2005 UD oraz 1999 YC.

Geminidy 2025. Warunki do obserwacji

Geminidy są dobre do obserwacji z Polski przez całą noc. Niestety w najbliższych dniach niebo nad naszym krajem w większości na ogół będzie całkowicie zachmurzone. Obecne prognozy wskazują, że na początku przyszłego tygodnia, to jest z nocy z niedzieli (7 grudnia) na poniedziałek (8 grudnia) mniej chmur pojawi się w zachodniej części kraju. Z kolei w czasie maksimum aktywności Geminidów (czyli noc z 13 na 14 grudnia) najlepsze warunki do obserwacji wystąpią na południowym wschodzie Polski.

W grudniu na niebie aktywnych jest też kilka słabszych rojów meteorów, m.in. Ursydy (od 17 do 26 grudnia) oraz Puppidy-Velitydy (od 1 do 15 grudnia).

Autorka/Autor: fw Źródło: PAP, ventusky.com, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock