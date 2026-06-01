Gdzie jest burza? Może sypnąć gradem

Oprac. Anna Bruszewska

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia, w zasięgu niżu Mechtylda, którego centrum przemieszcza się w pobliżu naszych południowych granic. Związany z niżem front okluzji o charakterze chłodnym rozciąga się od Skandynawii po Bałkany. Uaktywnia się on nad północnymi regionami naszego kraju, gdzie chmury kłębiaste rozwijają się do stadium chmur burzowych i miejscami grzmi.

Przed burzami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 12.30 w poniedziałek grzmi w województwach:

kujawsko-pomorskim , w rejonie miast Świecie i Grudziądz. Zjawiska zmierzają na południowy wschód na Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno;

warmińsko-mazurskim , w rejonie miast: Nidzica, Wielbark, Szczytno. Wyładowania wędrują na północny wschód na Pasym, Mrągowo, Ruciane-Nida;

mazowieckim, w okolicach miast Raciąż i Glinojeck. Burze kierują się na Ciechanów.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady deszczu do 10-15 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru do 75-80 kilometrów na godzinę. W rejonie Nidzicy możliwy jest grad.

