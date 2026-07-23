Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w czwartek występują lokalne, na ogół słabe burze. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz porywy wiatru do 60-70 km/h. Możliwe są także opady drobnego gradu.
Przed burzami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Gdzie jest burza?Obecnie grzmi w województwie małopolskim, w pobliżu Czechowic-Dziedzic.
Burze są słabe. Wyładowaniom towarzyszą umiarkowane i intensywne opady deszczu do 5-10 l/mkw. oraz porywy wiatru do 40-60 km/h.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl