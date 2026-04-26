Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty

Warunki biometeo w niedzielę
Gdzie jest burza? W niedzielę 26.04 w godzinach popołudniowych zaczęło grzmieć w części kraju. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu oraz silny wiatr. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazała około godziny 9.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, arktycznym, świeżym i ostrym powietrzu, napływającym szybko i prosto z północy, na północnym wschodzie mocno rozwijają się chmury kłębiaste. Miejscami chmury cumulus wypiętrzają się na kilka kilometrów do ostatniego etapu, czyli cumulonimbusa. W ciągu najbliższych kilku godzin miejscami na Warmii, Mazurach Podlasiu i Mazowszu wystąpią krótkotrwałe burze. Przepływając nad środkowym Bałtykiem, masa powietrza docierająca nad Polskę nasyca się wilgocią i niesie opady, które na północnym wschodzie i wschodzie kraju mogą miejscami przekroczyć 5 litrów na metr kwadratowy.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

  • warmińsko-mazurskim, w rejonie Lidzbarka Warmińskiego i Gołdapi, idą w kierunku Biskupca, Rucianego-Nidy, Olecka;
  • mazowieckim, w rejonie Mławy, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego. Kierują się na Ciechanów, Pułtusk, Wyszków, Łochów, Brok.

Burze są słabe. Towarzyszą im opady od dwóch do pięciu litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami pada krupa śnieżna.

Radar i mapa opadów oraz burz

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Czytaj także:
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"
Prognoza
Śnieg padający w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurskie)
W nocy na północy padał śnieg. Nagranie
Polska
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Silny wiatr, wichura
Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
