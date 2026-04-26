Polska Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty Oprac. Krzysztof Posytek

Warunki biometeo w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Jak przekazała około godziny 9.30 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, arktycznym, świeżym i ostrym powietrzu, napływającym szybko i prosto z północy, na północnym wschodzie mocno rozwijają się chmury kłębiaste. Miejscami chmury cumulus wypiętrzają się na kilka kilometrów do ostatniego etapu, czyli cumulonimbusa. W ciągu najbliższych kilku godzin miejscami na Warmii, Mazurach Podlasiu i Mazowszu wystąpią krótkotrwałe burze. Przepływając nad środkowym Bałtykiem, masa powietrza docierająca nad Polskę nasyca się wilgocią i niesie opady, które na północnym wschodzie i wschodzie kraju mogą miejscami przekroczyć 5 litrów na metr kwadratowy.

Gdzie jest burza?

Grzmi w województwach:

warmińsko-mazurskim , w rejonie Lidzbarka Warmińskiego i Gołdapi, idą w kierunku Biskupca, Rucianego-Nidy, Olecka;

mazowieckim, w rejonie Mławy, Przasnysza, Makowa Mazowieckiego. Kierują się na Ciechanów, Pułtusk, Wyszków, Łochów, Brok.

Burze są słabe. Towarzyszą im opady od dwóch do pięciu litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Miejscami pada krupa śnieżna.

Radar i mapa opadów oraz burz