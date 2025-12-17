Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta

Lodowe włosy zaobserwowane na Pomorzu Źródło: Kontakt 24/gosiatomas

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Zjawisko, które Reporterka24 zauważyła w gdańskiej części Trójmiejskiego Parku Narodowego, powstaje w warunkach wysokiej wilgotności i ujemnej temperatury powietrza oraz przy udziale grzyba o nazwie łojówka różowawa.

Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w środę przed południem wilgotność powietrza w rejonie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego była bardzo wysoka, rzędu 95-100 procent. Temperatura utrzymywała się natomiast na lekkim minusie, wynosząc od -2 do -1 stopnia.

- Na kawałku martwego drzewa, w tym przypadku wilgotnego patyka, musiał egzystować grzyb o nazwie łojówka różowawa. Spowolnił on tempo zamarzania wody, dzięki czemu wykształciły się kryształy w formie delikatnych włókien - opisuje ekspertka.

Lodowe włosy - gdzie ich szukać?

Lodowe włosy to rzadkie zjawisko. Powstaje głównie w lasach liściastych na półkuli północnej. Najczęściej można je zaobserwować na martwym drewnie buków, dębów i grabów.

Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku Źródło: Kontakt24/ gosiatomas Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Autorka/Autor: fw Źródło: Kontakt24, tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ gosiatomas