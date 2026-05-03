Polska Diabełek pyłowy na Śląsku. Nagranie Damian Dziugieł |

Diabełek pyłowy w miejscowości Ziemięcice Źródło: Dawid, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sucha i pogodna aura sprzyjają powstawaniu wirów pyłowych, zwanych też diabełkami pyłowymi. Nagranie takiego zjawiska opublikowała w mediach społecznościowych w sobotę Sieć Obserwatorów Burz. Pan Dawid w miejscowości Ziemięcice w województwie śląskim uchwycił wirujący słup piachu i pyłu.

"Wysoka temperatura i brak opadów to przepis na diabełki pyłowe" - napisała Sieć na Facebooku.

Na nagraniu, w oddali za budynkami na polu, widać wirujący słup piachu i pyłu.

Diabełek pyłowy w miejscowości Ziemięcice Źródło: Dawid, Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz

Podobne zjawisko w czwartek 30 kwietnia udało się uchwycić Reporterowi24 w miejscowości Florentynów w powiecie pabianickim (woj. łódzkie). Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt24.

WIDZIAŁEŚ COŚ CIEKAWEGO? WYŚLIJ NAM ZDJĘCIA I NAGRANIA NA KONTAKT24

Diabełek pyłowy, Florentynów (Łódzkie) Źródło: Kontakt24 / Piotr

Wir pyłowy, diabełek pyłowy. Jak powstaje to zjawisko

Wir pyłowy to zjawisko, które powstaje, gdy tuż nad ziemią wznoszą się cząsteczki pyłu lub piasku, czasami towarzyszą im drobne przedmioty. Wirujący w ten sposób lej pojawia się podczas ciepłych i bezchmurnych dni.

Diabełek pyłowy osiągający duże rozmiary niekiedy swoim wyglądem może przypominać trąbę powietrzną. Ta jednak powstaje w czasie gwałtownej aury, pod chmurą burzową.

Kiedy spadnie deszcz?

Kolejne dni mogą przynieść niewielką poprawę warunków pogodowych - na horyzoncie widać opady deszczu, które pozwolą załagodzić skutkom suszy.