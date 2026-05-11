Senator wykluczony z Koalicji Obywatelskiej
Chmury grozy. Burzowy poniedziałek w Polsce

Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim
Ulewa na drodze ekspresowej S17 zaraz za Rykami
Źródło: TVN24
Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, pojawił się w poniedziałek między innymi na Dolnym Śląsku i Mazowszu. Zjawisko to często zwiastuje burze.

Poniedziałek przyniósł części kraju niespokojną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu i silne porywy wiatru. Lokalnie sypnęło też gradem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami.

Wał szkwałowy. Co to za zjawisko

Na Dolnym Śląsku pojawił się wał szkwałowy. Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy. Zawisła między innymi nad Zgorzelcem i Złotoryją.

Wał szkwałowy pojawił się na niebie w Złotoryi na Dolnym Śląsku
Wał szkwałowy pojawił się na niebie w Złotoryi na Dolnym Śląsku
Źródło: Michał, Sieć Obserwatorów Burz
Chmura szelfowa zawisła nad Zgorzelcem
Chmura szelfowa zawisła nad Zgorzelcem
Źródło: Pento, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, zaobserwowano również na Mazowszu.

Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim
Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim
Źródło: Arek, Sieć Obserwatorów Burz
Chmura szelfowa zaobserwowana na Mazowszu (Olszewo-Borki)
Chmura szelfowa zaobserwowana na Mazowszu (Olszewo-Borki)
Źródło: X, Sieć Obserwatorów Burz

Groźnie wyglądająca chmura pojawiła się też na Ziemi Lubuskiej.

Chmura szelfowa zawisła nad Ziemia Lubuską
Chmura szelfowa zawisła nad Ziemia Lubuską
Źródło: obserwator pogody, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady.

Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocno wieje
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocno wieje

Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz

Źródło zdjęcia głównego: Arek, Sieć Obserwatorów Burz

Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
