Chmury grozy. Burzowy poniedziałek w Polsce
Poniedziałek przyniósł części kraju niespokojną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu i silne porywy wiatru. Lokalnie sypnęło też gradem.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami.
Wał szkwałowy. Co to za zjawisko
Na Dolnym Śląsku pojawił się wał szkwałowy. Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy. Zawisła między innymi nad Zgorzelcem i Złotoryją.
Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, zaobserwowano również na Mazowszu.
Groźnie wyglądająca chmura pojawiła się też na Ziemi Lubuskiej.
Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady.
Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz
