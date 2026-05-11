Polska Chmury grozy. Burzowy poniedziałek w Polsce Oprac. Anna Bruszewska |

Ulewa na drodze ekspresowej S17 zaraz za Rykami Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poniedziałek przyniósł części kraju niespokojną aurę. Burze pojawiły się między innymi na Pomorzu, Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Mazowszu i Pomorzu Zachodnim. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu i silne porywy wiatru. Lokalnie sypnęło też gradem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami.

Wał szkwałowy. Co to za zjawisko

Na Dolnym Śląsku pojawił się wał szkwałowy. Ta groźnie wyglądająca chmura często zwiastuje nadejście burzy. Zawisła między innymi nad Zgorzelcem i Złotoryją.

Wał szkwałowy pojawił się na niebie w Złotoryi na Dolnym Śląsku Źródło: Michał, Sieć Obserwatorów Burz

Chmura szelfowa zawisła nad Zgorzelcem Źródło: Pento, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy, nazywany też chmurą szelfową, zaobserwowano również na Mazowszu.

Wał szkwałowy zawisł nad Wierzbicą w województwie mazowieckim Źródło: Arek, Sieć Obserwatorów Burz

Chmura szelfowa zaobserwowana na Mazowszu (Olszewo-Borki) Źródło: X, Sieć Obserwatorów Burz

Groźnie wyglądająca chmura pojawiła się też na Ziemi Lubuskiej.

Chmura szelfowa zawisła nad Ziemia Lubuską Źródło: obserwator pogody, Sieć Obserwatorów Burz

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady.

PRZEZ TWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ PRZECHODZĄ BURZE? PODZIEL SIĘ SWOJĄ RELACJĄ NA KONTAKT 24!