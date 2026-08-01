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Sobotnie nawałnice. Wiatr zrywał dachy w Wielkopolsce

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Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Wielkopolska. Zerwane dachy w powiecie pleszewskim
Źródło wideo: KP PSP Pleszew
Źródło zdj. gł.: KP PSP Pleszew 
Sobotnie burze czynią szkody. W Wielkopolsce wiatr towarzyszący wyładowaniom był na tyle silny, że zerwał kilkanaście dachów. Na Opolszczyźnie padał duży grad, a na Ziemi Lubuskiej doszło do podtopień.

W sobotę przez Polskę przechodzą burze. Miejscami są gwałtowne, niosąc ulewy oraz porywy wiatru przekraczające 100 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ryzykiem groźnych wyładowań w większości kraju. Ponadto w wielu województwach ważny jest alert RCB.

>>> ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

Wielkopolska. Wiatr zerwał kilkanaście dachów

W sobotę szczególnie groźnie jest w Wielkopolsce, gdzie przeszły superkomórki burzowe. Dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przekazał, że od godziny 8 zanotowano 108 zdarzeń atmosferycznych, z czego 30 w powiecie pleszewskim oraz po kilkanaście w powiatach: kaliskim, konińskim i ostrowskim. Dotyczyły one głównie przewróconych drzew i zerwanych gałęzi.

Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Źródło zdjęcia: KP PSP Pleszew

Według informacji dyżurnego w całym województwie burze zerwały 17 dachów z budynków mieszkalnych i inwentarskich, z czego co najmniej sześć w powiecie pleszewskim. W samej miejscowości Koźminiec w gminie Dobrzyca wiatr uszkodził co najmniej trzy dachy - doprecyzował starszy brygadier Waldemar Barański, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie. Nikt nie został ranny.

Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Zerwane dachy we wsi Bógwidze
Źródło zdjęcia: KP PSP Pleszew

Duży grad na Opolszczyźnie

W niektórych miejscach burze niosły nie tylko deszcz, lecz także grad. Stało się tak między innymi na Opolszczyźnie. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych przez Sieć Obserwatorów Burz widać, że gradziny osiągały naprawdę pokaźne rozmiary.

Podtopienia na Ziemi Lubuskiej

W sobotę groźna pogoda nawiedziła również województwo lubuskie. Jak poinformował dyżurny KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim, od godz. 8 straż odnotowała 232 zdarzenia o charakterze pogodowym - najwięcej było ich w powiatach żarskim i słubickim. Strażacy wyjeżdżali głównie do zerwanych gałęzi i niewielkich podtopień. Dyżurny uzupełnił, że późnym popołudniem pogoda na Ziemi Lubuskiej się uspokoiła.

Redagował dd

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzewiatr
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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