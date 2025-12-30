Logo TVN24
Polska

Burze śnieżne przeszły przez Polskę

Ostróda
Zamieć śnieżna w Ostródzie
Źródło: TVN24
W Polsce trwa prawdziwy atak zimy. We wtorek na północy kraju pojawiały się burze śnieżne, podczas których warstwa białego puchu zwiększała się o nawet kilka centymetrów. Ponadto tworzyły się zamiecie i zawieje. Taka pogoda pogorszyła warunki drogowe.

Intensywne opady śniegu mają towarzyszyć mieszkańcom północno-wschodniej Polski co najmniej do środy. W części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW oraz alert RCB. W strefie przybrzeżnej i w części północnego wschodu dodatkowo spodziewane są silne podmuchy wiatru.

- Trochę odzwyczailiśmy się od takiej pogody, tymczasem jest ona dość typowa, a przynajmniej 20-30 lat temu była typowa - powiedziała prezenterka tvnmeteo.pl Magda Adamowicz.

Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia

Burza śnieżna i zamieć

Szczególnie trudna sytuacja panuje na Warmii i Mazurach. Około godziny 15.30 we wtorek w miejscowości Płoskinia pojawiła się burza śnieżna. Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, towarzyszył jej intensywny opad śniegu. W ciągu godziny spadło tam go 4-6 centymetrów. Towarzyszący burzy wiatr osiągał prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Po godzinie 14 podobne warunki panowały w okolicach Piotrkowa Kujawskiego i Izbicy Kujawskiej.

W Ostródzie szalała z kolei zamieć śnieżna. Na nagraniu z tego miasta widać, że widzialność ograniczona była niemal do zera.

Klatka kluczowa-128692
Zamieć śnieżna w Ostródzie
Źródło: TVN24

Warmińsko-mazurskie. Utrudnienia na drogach

Z powodu połamanych drzew blokujących drogi strażacy z województwa warmińsko-mazurskiego interweniowali w nocy osiem razy. Od północy do godziny 13 we wtorek otrzymali kolejnych pięć zgłoszeń. Dotyczyły one usuwania połamanych drzew i gałęzi. Nie odnotowano żadnych poszkodowanych.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski - Mateusz Szauer poinformował, że z powodu śnieżyc prądu w województwie nie ma ponad 300 gospodarstw domowych w powiatach: węgorzewskim, kętrzyńskim i szczycieńskim. Awarie usuwane są na bieżąco.

We wtorek rano na drogach w woj. warmińsko-mazurskim warunki drogowe były wymagające. Z powodu śliskiej nawierzchni we wtorek rano zablokowane było skrzyżowanie dróg - krajowej nr 15 i wojewódzkiej 536 pomiędzy Lubawą a Nowym Miastem Lubawskim. Pod górę nie mogły tam podjechać dwie ciężarówki, które zablokowały skrzyżowanie, tworząc korek.

Klatka kluczowa-126929
Wtorkowy poranek w Ostródzie
Źródło: TVN24

Jak opowiadał reporter TVN24 Michał Gołębiowski, sytuacja na Warmii i Mazurach przed południem była zmienna. Silne opady śniegu przeplatały się z przejaśnieniami, a ulice pokryte były śniegiem i błotem. Trudne warunki dawały się także we znaki mieszkańcom.

- Jak się siedzi w domu, to jest ładnie. Gorzej, jak się idzie - opowiadała jedna z mieszkanek Starych Jabłonek pod Ostródą.

Klatka kluczowa-128181
Silne opady śniegu w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie)
Źródło: TVN24

Podlaskie. Konary na drogach

Trudna sytuacja panuje też na Podlasiu. Po godzinie 15 na drodze krajowej numer 63 wywróciła się piaskarka. Do zdarzenia doszło w miejscowość Giełczyn, między Łomżą a Zambrowem. Jak przekazały służby, w wypadku nikomu nic się nie stało.

W Łomży na ulicy Zjazd, w kierunku miasta, ruch jest zablokowany przez samochód ciężarowy, który nie jest w stanie podjechać pod wzniesienie. Analogiczna sytuacja jest na moście Hubala ul. Sikorskiego - przekazała podkomisarz Karolina Wojciekian, oficer prasowa KMP w Łomży.

Funkcjonariusze KW PSP Białystok przeprowadzili do południa łącznie 17 interwencji, głównie związanych z konarami drzew leżącymi na drogach. Nikt nie został poszkodowany.

Klatka kluczowa-128247
Zaśnieżona Łomża
Źródło: myLomza.pl
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Olsztyn pod śniegiem, 30.12.2025. Śnieżyca, intensywne opady śniegu, zima, grudzień
Źródło: PAP/Tomasz Waszczuk

Autorka/Autor: ast

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

