Bolid nad Polską. Eksperci: mógł spaść meteoryt Krzysztof Posytek |

Na poznańskim niebie pojawił się bolid Źródło: Kontakt24/ Grzegorz

Jak podała sieć Skytinel, dysponująca kamerami rejestrującymi bolidy, obiekt można było zoobserwować około godziny 20.53 w województwach wielkopolskim i łódzkim. Ze wstępnych analiz wynika, że meteoroid poruszał się po orbicie lekko wykraczającej poza orbitę Marsa, a jego obieg wokół Słońca zajmował nieco ponad półtora roku ziemskiego.

Według sieci szczególnie interesujący był przebieg jasnej fazy lotu, gdy meteoroid wielokrotnie rozbłyskiwał. Z tego powodu niektórzy świadkowie zdarzenia, którzy skontaktowali się ze Skytinelem, podali, że obiekt zdawał się "wirować" w atmosferze. Jednocześnie sieć przyznała, że nie było wielu zgłoszeń dotyczących efektów akustycznych.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy wideo zarejestrowane w Poznaniu, na którym widać przelatujący bolid.

Mógł uderzyć meteoryt

Skytinel dodał, że nie jest wykluczone, że kosmiczna skała spadła na Ziemię. Według wstępnych ustaleń obeszło się bez uszkodzeń. Skytinel przekazał, że prowadzi analizę, której wyniki udostępni początkowo członkom sieci oraz współpracującym instytucjom naukowym. Jeśli stwierdzi, że doszło do spadku meteorytu, to ujawni obszar poszukiwań za 14 dni.

Jasny bolid na polskim niebie Źródło: Skytinel