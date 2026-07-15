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Alert RCB w kolejnych regionach

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burza ulewa piorun AdobeStock_2068091756
Pogoda na środę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Adobe Stock
Alert RCB. Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłali SMS-owy alert do osób przebywających na terenie kolejnych województw - mazowieckiego i lubelskiego. Ostrzegają przed burzami, przez które może dojść do przerw w dostawie prądu.

"Uwaga! Dziś (15.07) burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie wiadomości otrzymali znajdujący się na terenie województw:

  • mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, garwoliński, grójecki i kozienicki);
  • lubelskiego (powiaty: Chełm, chełmski, hrubieszowski, krasnostawski, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, puławski, rycki, świdnicki, biłgorajski, janowski, kraśnicki, opolski, tomaszowski, zamojski i Zamość);
  • małopolskiego;
  • podkarpackiego;
  • śląskiego (powiaty: bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, Gliwice, gliwicki, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, mikołowski, Mysłowice, Piekary śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, wodzisławski, Zabrze, Żory i żywiecki);
  • lubuskiego (powiaty: nowosolski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański i żarski);
  • dolnośląskiego (powiaty: bolesławiecki i zgorzelecki).

W związku z burzami możliwe są przerwy w dostawie prądu. Eksperci zaapelowali o zachowanie ostrożności. Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

>>> ŚLEDŹ Z NAMI, GDZIE JEST BURZA

Niebezpieczne burze

Eksperci z RCB apelują, aby przed nadejściem burz usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr. Ponadto warto przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami. Warto też zamknąć okna i drzwi, a także zapewnić bezpieczeństwo zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

RCB przypomina też, że należy przygotować oświetlenie zastępcze - latarki z zapasem baterii, bo wiatr może uszkodzić linie energetyczne.

Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Źródło: RCB
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Tagi:
Alert RCBburza
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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