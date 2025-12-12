Tu mogą pojawić się ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych.
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
W piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed mgłą mogą zostać wydane w województwach: wielkopolskim (w powiatach południowych), lubuskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim (poza powiatami południowymi), małopolskim (w północno-zachodniej części województwa).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
