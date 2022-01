Pogoda na jutro - wtorek 4.01. Strefa opadów będzie przemieszczać się nad Polską

Pogoda na jutro - wtorek 4.01

Wtorek przyniesie wzrost zachmurzenia do całkowitego ze słabymi i umiarkowanymi, miejscami dość silnymi, ciągłymi opadami deszczu. Ich strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Spadnie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 st. C w rejonie Suwałk do 8-10 st. C na południu Polski. Południowo-zachodni i zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach silny, osiągnie prędkość do 40-50 kilometrów na godzinę. W górach możliwe są porywy wiatru do 60-70 km/h.