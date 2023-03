Pogoda na jutro - środa 15.03. Chłodniej niż ostatnio, opady deszczu ze śniegiem

Pogoda na jutro, czyli środę 15.03, zapowiada się chłodniej niż w ciągu ostatnich dwóch dni. Nocą miejscami będzie ślisko. W dzień termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza, do tego lokalnie pojawią się opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu.

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu i deszczu ze śniegiem do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Uwaga, na drogach będzie ślisko! Temperatura wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie południowo zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. W porywach jego prędkość wyniesie do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach nawet do 80-100 km/h.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 15.03

Środa 15.03 upłynie pod znakiem pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i południowym wschodzie kraju wystąpią opady śniegu z deszczem do 5 l/mkw., a na zachodzie i Pomorzu słabe, przelotne opady śniegu z deszczem i mokrego śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i północno-zachodni umiarkowany wiatr, okresami dość silny, w porywach na wschodzie rozwinie prędkość do 50 km/h.

Pogoda na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę 15.03

Najniższą wilgotność powietrza w środę odnotujemy w części centralnej kraju - będzie utrzymywać się na poziomie 70 procent. W całym kraju będzie dominować poczucie chłodu. Neutralnych warunków biometeorologicznych możemy się spodziewać w pasie centralnych dzielnic kraju. Na pozostałym obszarze aura będzie wpływać niekorzystnie na samopoczucie.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Prognoza na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 986 hPa.

Prognoza na jutro - Warszawa

We środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, będzie szybko rosło.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańcy Gdyni, Sopotu i Gdańska w środę mogą spodziewać się pochmurnej aury z przejaśnieniami, po południu możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą najwyżej 6 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, będzie szybko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno, okresami możliwe są opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami, po południu możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą do 6 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 1001 hPa, będzie szybko rosło.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pochmurna noc we Wrocławiu, okresami z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą minimalnie 1 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami, po południu są możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą nie więcej niż 7 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 998 hPa, będzie szybko rosło.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy w najchłodniejszych chwilach 2 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie przyniesie pochmurny dzień z przejaśnieniami, rano możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą do 6 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa, później będzie szybko rosło.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:dd//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl