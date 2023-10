Pogoda na jutro - czwartek. 12.10. Front przejdzie przez Polskę

Pogoda na jutro. W czwartek 12.10 w całym kraju spadnie deszcz. W pierwszej kolejności opady pojawią się na północy, później w południowych regionach może zagrzmieć. Termometry wskażą maksymalnie 22 stopni Celsjusza.

Noc na północy kraju zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami do 5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski będzie pogodnie. W kotlinach górskich możliwe są mgły.

Temperatura minimalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego będzie umiarkowany i dość silny, w porywach w większości kraju osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej ponad 60 km/h.

Pogoda na czwartek 12.10

Dzień przyniesie zmienne zachmurzenie. W czasie przechodzenia frontu atmosferycznego przejściowo, rano na północy, a w godzinach wieczornych w południowej połowie kraju, wzrośnie ono do dużego i pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Na południu niewykluczone są słabe burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr rozpędzi się w porywach do 60-80 km/h.

Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C w rejonie Podkarpacia. Zachodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, we wschodnich regionach silniejszy, a w strefie brzegowej sięgnie 60-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w czwartek znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Na południu kraju będzie odczuwalny komfort termiczny, ale warunki biometeorologiczne okażą się tam niekorzystne, natomiast mieszkańcy pozostałych regionów odczują chłód, a aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1005 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Deszcz rano w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie zanikać, później zrobi się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura spadnie minimalnie do 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie początkowo będzie pogodnie, później nastąpi wzrost zachmurzenia i wystąpią przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 987 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Na noc dla Poznania prognozowana jest pogodna aura. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W czwartek w Poznaniu zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie pogodną aurę. Temperatura spadnie minimalnie do 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w czwartek powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia oraz przelotnych opadów deszczu. Wypogodzi się pod wieczór. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 40-60 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poranek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, następnie pojawi się więcej chmur i wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa.

