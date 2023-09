Pogoda na dziś - czwartek 21.09. Słońce, gorąco i silne porywy wiatru

Pogoda na dziś. Czwartek 21.09 upłynie pod znakiem dużej ilości słońca. Termometry wszędzie wskażą wysokie wartości, jak na drugą połowę września. Wiatr w porywach mocno powieje.

W czwartek będzie pogodnie i słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C w centrum kraju. Wiatr początkowo południowo-wschodni będzie skręcał na zachodni, okaże się umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w dużej części kraju sięgnie poniżej 40 procent. W większości Polski będzie odczuwalne gorąco. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W czwartek w Warszawie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 999 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W czwartek w Poznaniu zachmurzenie początkowo będzie małe, po południu wzrośnie do umiarkowanego. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś- Wrocław

Czwartek we Wrocławiu przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W czwartek w Krakowie będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 26 st. C. Wiatr będzie wschodni i południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

