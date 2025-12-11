Silny wiatr w Polsce. IMGW wydał alarmy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy zostały wydane w województwie pomorskim, w powiatach: lęborskim, wejherowskim i puckim.
W strefie wybrzeża prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 12 do godziny 20 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: fw
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock