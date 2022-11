Orion mknie w kierunku Księżyca. Tak wyglądamy z jego perspektywy

W środę przed godziną 8 naszego czasu rozpoczęła się misja Artemis I. Z Centrum Lotów Kosmicznych im. Johna F. Kennedy'ego wystartowała rakieta Space Launch System (SLS), wynosząc kapsułę Orion w podróż dookoła Księżyca. To pierwszy krok w ramach programu, którego celem jest ustanowienie stałej obecności ludzi na Księżycu.

Ziemia widziana z Oriona

Manekiny na pokładzie

To pierwszy raz od ostatniej misji Apollo w 1972 roku, kiedy ze statku kosmicznego służącego do transportu ludzi uchwycono widok Ziemi.

Lot w ramach misji Artemis I jest jednak bezzałogowy, w kapsule znajdują się trzy manekiny. Stanowi on test przed lotem Artemis II, który - według planów - nastąpi już z załogą na pokładzie za dwa lata. Astronauci dokonają wtedy lotu wokół Księżyca, ale na nim nie wylądują. Lądowanie na powierzchni Srebrnego Globu zaplanowane jest dopiero jako misja Artemis III w 2025 roku.

Orion w odległości 100 km od Księżyca ma okrążyć go, po czym powrócić na Ziemię, lądując 11 grudnia w Pacyfiku. Podczas misji ma pokonać prawie dwa miliony kilometrów, więcej niż jakikolwiek inny pojazd przeznaczony do transportu ludzi, a po drodze zostawić też 10 satelitów do badań Srebrnego Globu i innych ciał niebieskich położonych blisko naszej planety.