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"Z pewnością będzie to najsilniejsze El Nino w historii"

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Silne El Nino 2026
El Nino - jakie są konsekwencje
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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El Nino przybiera na sile. Amerykańscy eksperci są niemal pewni, że tegoroczne zjawisko okaże się bardzo intensywne, a niewykluczone, że będzie nawet najsilniejsze w historii. Już teraz anomalia pogodowa wpływa negatywnie na rolnictwo.

W tym roku na Pacyfiku rozwija się El Nino. To naturalne zjawisko, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej oceanu. Ma wpływ na pogodę w wielu regionach, w jednych powodując susze, a w innych ulewy.

To może być historyczne El Nino

Według ekspertów tegoroczne El Nino zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Jak podało w czwartek Amerykańskie Centrum Prognoz Klimatycznych (CPC), prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo silnego zjawiska tej jesieni i zimy na półkuli północnej wynosi ponad 90 procent. A jakie jest ryzyko, że będzie to najpotężniejsze El Nino w historii? "W okresie od października do grudnia 2026 roku istnieje 75-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia historycznego zjawiska, którego siła przewyższyłaby dotychczasowe zjawiska El Nino śledzone od 1950 roku" - napisało CPC.

Niektórzy eksperci do spraw pogody i klimatu mają jeszcze bardziej jednoznaczną opinię. - Obecne El Nino jest silne i będzie się intensyfikować w nadchodzących miesiącach. Z pewnością będzie to najsilniejsze El Nino w historii - powiedział Jason Nicholls, główny synoptyk międzynarodowy w AccuWeather.

El Nino już teraz wpływa na rolnictwo

El Nino już teraz ma znaczący wpływ na rolnictwo na świecie. Jak poinformowała międzynarodowa organizacja humanitarna Oxfam, susza wywołana przez to zjawisko zniszczyła uprawy kukurydzy i fasoli w całym "Suchym Korytarzu" Ameryki Środkowej, rozciągającym się od Gwatemali po Panamę. W rezultacie pogorszyła los mieszkańców wielu tysięcy gospodarstw.

- Obecnie obserwujemy bardziej suche warunki w całej Ameryce Środkowej i sytuacja ta powinna utrzymywać się przez najbliższych kilka miesięcy, dopóki będziemy pozostawać pod wpływem zjawiska El Nino - powiedział Donald Keeney, meteorolog rolniczy z fińskiej firmy Vaisala Weather, zajmującej się produkcją przyrządów do pomiarów środowiskowych.

Wpływając na pogodę, El Nino przyczyniło się do wzrostu cen podstawowych produktów spożywczych, w tym cukru i olejów roślinnych. W ten sposób spotęgowało niepokój na światowych rynkach żywności - poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

- Spodziewamy się pewnego dodatkowego ocieplenia w ciągu mniej więcej najbliższego miesiąca, po czym nastąpi powolny spadek temperatury pod koniec zimy i wiosną - przyznał Keeney. Dodał, że późną jesienią i zimą w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych spadnie więcej deszczu, co przełoży się na lepsze plony zbóż ozimych.

Skutki El Nino na świecie
Skutki El Nino na świecie
Źródło zdjęcia: WMO
Źródło: Reuters
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Tagi:
El Nino i La NinaMorza i oceanyZmiany klimatu
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