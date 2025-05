Wdychamy je codziennie. Mogą być szkodliwe dla całego organizmu

Mikroplastik to cząsteczki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 milimetrów, które powstają między innymi przy produkcji kart kredytowych, zabawek, elektroniki oraz opakowań. Znajdują się one właściwie wszędzie - w otaczającym nas środowisku, pożywieniu i wewnątrz naszych organizmów.

"Szkodliwy wpływ na wszystkie układy narządowe"

Według badaczy wdychane cząstki mikroplastiku osłabiają działanie obecnych w płucach komórek odpornościowych, makrofagów, co może zwiększać ryzyko zachorowań na raka i inne choroby. Co więcej, to ryzyko nie ogranicza się tylko do płuc, ale może wpływać na cały organizm.