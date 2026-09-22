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Różowe i fioletowe wiry na Czerwonej Planecie

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Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
W próbkach skały, która pochodziła z Marsa, naukowcy wykryli potencjalne ślady starożytnego życia mikrobiologicznego
Źródło wideo: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout, Reuters
Źródło zdj. gł.: ESA/DLR/FU Berlin
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Fioletowe plamy na powierzchni Marsa zostały uwiecznione przez sondę Mars Express. Satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej uchwycił je w pobliżu południowego bieguna planety.

Mars znany jest jako "Czerwona Planeta". Gdy obserwujemy go z Ziemi, ma intensywnie czerwone zabarwienie, wynikające z obecności rdzawych tlenków żelaza na powierzchni. Na zdjęciach zaprezentowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) możemy podziwiać jednak nieco inną paletę marsjańskich barw.

Róż i fiolet na Marsie

Satelita Mars Express zarejestrował poniższe widoki w pobliżu południowego bieguna planety, w regionie zwanym Thyles Rupes. Na obrazie widać zarówno ciemnoczerwone obszary położone dalej od bieguna, jak i jasnofioletowy lodowiec będący częścią polarnej czapy. Między nimi leży różowo-fioletowy obszar pokryty ciemniejszymi pasmami, białymi plamami i kraterami o jasnych środkach.

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Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Źródło zdjęcia: ESA/DLR/FU Berlin

Skąd ten kolor

Eksperci z ESA wyjaśnili, że różowawe obszary zawdzięczają swoją barwę osadom zamarzniętego dwutlenku węgla - na dnie kraterów, gdzie dociera mniej światła słonecznego, utrzymuje się jego grubsza warstwa. Intensywnie fioletowa plama w lewym dolnym rogu to lodowiec, zaś jasne struktury w prawym dolnym rogu - oszronione marsjańskie wydmy.

Naukowcy zwrócili uwagę na to, że nastrojowe barwy wynikają nie tylko z typu podłoża. Atmosfera Marsa jest zmienna, co oznacza, że obszary często prezentują się w różnych kolorach w zależności od pory dnia. Delikatne poranne światło, w połączeniu z pyłem unoszącym się w powietrzu, podkreśliło kolory okolic marsjańskiego bieguna.

Źródło: ESA
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Tagi:
KosmosNaukaMars
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