NASA utraciła kontakt z sondą

Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
W próbkach skały, która pochodziła z Marsa, naukowcy wykryli potencjalne ślady starożytnego życia mikrobiologicznego
Źródło: NASA/JPL-CALTECH/MSSS/Handout, Reuters
NASA poinformowała o utraceniu łączności z jedną ze swoich marsjańskich sond. Amerykańska agencja kosmiczna pracuje nad przywróceniem kontaktu z bezzałogową maszyną.

Sonda Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN, czyli MAVEN, krąży po orbicie wokół Marsa od września 2014 roku. Rok temu obchodzono więc dziesięciolecie jej pobytu w pobliżu Czerwonej Planety.

Jak przekazała NASA, 6 grudnia naziemne stacje kontroli utraciły kontakt z sondą. Zanim maszyna wleciała poza tarczę planety, dane telemetryczne pokazywały, że wszystkie podsystemy sondy pracują poprawnie. Jednak, gdy wyłoniła się zza Marsa, nie odebrano sygnału.

NASA wskazała, że jej zespoły analizują sytuację, a więcej informacji zostanie przekazanych w najbliższym czasie.

Misja MAVEN. Czym jest?

Misja MAVEN została wystrzelona z Ziemi 18 listopada 2013 roku. Jej celem są badania górnej warstwy atmosfery Marsa, jonosfery oraz ich oddziaływań ze Słońcem i wiatrem słonecznym. W szczególności naukowcy próbują dowiedzieć się więcej o utracie atmosfery przez planetę. Pozwoli to lepiej poznać historię jej klimatu, a także kwestii występowania wody i warunków nadających się do zamieszkania.

Dodatkowym zadaniem sondy jest działanie jako przekaźnika telekomunikacyjnego dla łazików eksplorujących powierzchnię Marsa, przekazując ich sygnały na Ziemię.

Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Źródło: NASA/GSFC

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, NASA

Źródło zdjęcia głównego: NASA/GSFC

