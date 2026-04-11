Misja Artemis II. "Była ogromna radość"

Jeden z ostatnich widoków na Ziemię
Karolina Twardowska o tym, co teraz czeka astronautów
Źródło: TVN24
Wielka radość zapanowała po tym, jak astronauci z misji Artemis II wylądowali na Ziemi. Przed nimi dni wypełnione wieloma obowiązkami. O tym, co czeka astronautów, opowiadała Karolina Twardowska z Polskiego Towarzystwa Astromedycznego, a wrażeniami z centrum kontroli misji dzieliła się Anna Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Karolina Twardowska, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Astromedycznego, była gościnią programu specjalnego w TVN24, podczas którego relacjonowaliśmy powrót członków misji Artemis II na Ziemię. Zapytana o to, czego mogą się spodziewać astronauci w najbliższych dniach, powiedziała, że będą to "długie dni wypełnione zadaniami, rozmowami i wieloma badaniami medycznymi".

- To badania związane z ich samopoczuciem, ale też grupa badań związana z badaniami naukowymi i wnioskami na przyszłość. Astronauci chętnie w nich uczestniczą bo wiedzą, że dzięki temu wspomagają kolejne misje - przyznała Twardowska.

Podkreśliła, że "danych z misji będzie bardzo dużo". Zaznaczyła jednocześnie, że misja Artemis II przebiegła niezwykle sprawnie. - Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak łatwo to poszło i jednocześnie jestem zachwycona, jak wiele osób zaczęło interesować się kosmosem. Mam nadzieję, że również Europa będzie zwiększała swoją rolę przy kolejnych misjach - dodała Twardowska.

"Była ogromna radość"

W podobnym tonie wypowiedziała się kolejna gościni programu specjalnego Anna Fogtman z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Z bliska, będąc w siedzibie NASA, mogła obserwować pracę kontrolerów i ich reakcje po wodowaniu kapsuły w oceanie.

- W pokoju kontroli lotów zebrali się kontrolerzy ze wszystkich zmian. To wyjątkowy dla nich dzień. Była ogromna radość. To ogromny skok dla ludzkości. Ta misja poszła gładko, bez żadnych problemów - powiedziała. - Największym przełomem tej misji jest to, że w końcu mamy kapsułę, która może zabrać człowieka poza niską orbitę okołoziemską. Od dziś te misje stają się rutyną, a nie testem i to jest największy przełom - dodała Anna Fogtman.

