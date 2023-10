Mikroplastik znaleziono już nawet w chmurach

Mikroplastik - niewielkie cząstki tworzyw sztucznych - przenika do kolejnych elementów środowiska naturalnego. Naukowcy znajdują je w wodzie, powietrzu a nawet organizmach żywych. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma "Environmental Chemistry Letters", cząsteczki plastiku są nawet składnikiem chmur.

Opady plastiku

Aby pobrać próbki chmur, japońscy naukowcy wspięli się na zbocza dwóch gór - Fudżi i Oyama. Zespół znalazł w pobranym materiale dziewięć różnych rodzajów polimerów i jeden rodzaj gumy. Ich cząsteczki miały wielkość od 7,1 do 94,6 mikrometrów. Obserwacje wykazały, że w każdym badanym litrze wody pochodzącej z chmur znajdowało się około 6-14 kawałków tworzyw sztucznych.

Wiadomości są zatrważające, gdyż mogą oznaczać, że mikroplastik jest już istotnym składnikiem chmur i, wraz z obiegiem wody w przyrodzie, może zanieczyszczać dosłownie wszystko, spadając z nieba. Takie "plastikowe opady" mogą trafiać na wszystko, co spożywamy.

Mikroplastik w chmurach i zmiany klimatu

Co więcej, istnieje także związek między mikroplastikiem a chmurami. Obficie występujące polimery mają skłonność do hydrofilowości. Oznacza to, że "lubią wodę" i mogą odgrywać rolę w szybszym tworzeniu się chmur, a tym samym wpływać na częstotliwość występowania gwałtownych zjawisk pogodowych.