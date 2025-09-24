Logo TVN24
Nauka

Kluczowa misja w kosmos może odbyć się szybciej

Księżyc
Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA
NASA zapowiedziała, że misja Artemis II może odbyć się wcześniej, niż planowano. Jest ona jednym z najważniejszych testów przed planowanym lotem na naturalnego satelitę Ziemi, a w dalszej perspektywie - na Marsa.

Artemis to amerykański program lotów kosmicznych, którego celem jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc oraz założenie tam bazy. W przeciwieństwie do programu Apollo, w ramach którego wysyłano przede wszystkim wojskowych, tym razem na Srebrny Glob mają trafić przede wszystkim naukowcy. Będą oni sprawdzać technologie, które zostaną użyte w późniejszej misji na Marsa.

Lot wokół Księżyca w 2026 roku

Kolejnym krokiem w ramach programu Artemis jest misja Artemis II - 10-dniowy załogowy lot dookoła Księżyca i z powrotem. Na pokładzie statku kosmicznego Orion znajdzie się czterech astronautów: Amerykanie Gregory Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, którzy byli już w kosmosie, oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen. Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, Koch będzie pierwszą kobietą, która opuści niską orbitę okołoziemską.

We wtorek NASA ogłosiła, że misja Artemis II może odbyć się wcześniej, niż planowano - w lutym 2026 roku zamiast w kwietniu. Lakiesha Hawkins, starsza urzędniczka w dziale eksploracji NASA powiedziała, że dokładny termin misji zależy od gotowości rakiety nośnej NASA SLS i statku kosmicznego Orion. Ostateczna decyzja o starcie misji będzie zależeć od względów bezpieczeństwa.

Księżyc
Księżyc
Źródło: NASA

Przygotowanie do lądowania na Księżycu

Misja Artemis II stanowi część przygotowanie do lądowania na Księżycu - pierwszego od misji Apollo 17 z 1972 roku. Ma się ono odbyć w ramach misji Artemis III, planowanej na 2027 rok. Zostanie w niej wykorzystany wariant lądownika księżycowego rakiety Starship firmy SpaceX.

Programem Artemis Amerykanie rywalizują z Chinami, którzy planują postawić stopę na Księżycu do 2030 roku. Lądowanie na Marsie NASA planuje na lata trzydzieste XXI wieku, po budowie stacji Gateway. Start prac zaplanowano na końcówkę lat dwudziestych XXI wieku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument

Misja NASA przesunięta. Na pokładzie polski instrument

"Musimy natychmiast wymienić te satelity"

"Musimy natychmiast wymienić te satelity"

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Reuters, NASA

Źródło zdjęcia głównego: NASA

