Dziwny sygnał z Voyagera 2 odczytany. Co chce nam przekazać sonda

Naukowcy przeanalizowali dziwny sygnał odebrany kilkadziesiąt lat temu przez sondę Voyager 2. To, co z niego wyczytano, sugeruje, że dwa księżyce Urana mogą mieć podpowierzchniowe oceany.

Zastanawiający wyrzut energii

Używając prostych modeli fizycznych, zespół próbował odtworzyć obserwacje sondy Voyager 2. Ustalono, że prawdziwe wyjaśnienie musi zawierać zarówno silne i spójne źródło cząstek, jak i specyficzny mechanizm ich energetyzowania. Po rozważeniu kilku możliwości specjaliści doszli do wniosku, że cząstki najprawdopodobniej pochodzą z pobliskiego księżyca, a dokładniej z Ariela i/lub Mirandy. Do uwolnienia mogło dojść poprzez pióropusz pary wodnej, podobny do tego widzianego na księżycu Saturna Enceladusie lub poprzez rozpylanie - proces, w którym cząstki uderzają w powierzchnię, wyrzucając inne w przestrzeń. To może być dowód na to, że na księżycach znajdują się podpowierzchniowe oceany.