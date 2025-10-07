Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia

shutterstock_2527698065
Piorun uderzył dwa razy w jeden dom
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Naukowcy odkryli prawdopodobną przyczynę powstawania błędnych ogników. Tajemnicze światełka mogą być malutkimi błyskawicami przeskakującymi między mikropęcherzykami wody i metanu. Niewykluczone, że mechanizm ten odegrał ważną rolę także w powstaniu życia na Ziemi.

Błędne ogniki stały się przedmiotem niezliczonych legend i opowieści. Świecące punkty, pojawiające się znikąd w środku nocy i wprawiające podróżników w zdziwienie, wiązane są przede wszystkim z terenami podmokłymi i bagnami.

Zjawisko to było tłumaczone na wiele paranormalnych sposobów, ale nawet z naukowego punktu widzenia stanowiło tajemnicę - nikt do końca nie wiedział, skąd biorą się rozbłyski. Na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" opublikowane zostało badanie rzucające na tę kwestię trochę światła.

Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Źródło: Shutterstock

Spontaniczne wyładowania

Naukowcy oparli swój eksperyment o poprzednie badania nad mikropęcherzykami gazu lub cieczy o wielkości kilku mikrometrów lub nanometrów. Tworzą się one czasami na granicy między wodą a powietrzem. Kiedy dochodzi do interakcji między bąbelkami o różnej wielkości, zachodzą w nich spore zmiany - ładunki ujemne gromadzą się na mniejszych pęcherzykach, pozostawiając te większe naładowane dodatnio. W ten sposób dochodzi do powstania mikroskopowych pól elektrycznych, między którymi przeskakuje drobny ładunek elektryczny.

Eksperci zaczęli się zastanawiać, czy powyższe wyładowania mogą wyjaśniać powstawanie błędnych ogników. Aby to sprawdzić, zaprojektowali specjalną komorę z dyszą, która wdmuchiwała do wody mikropęcherzyki metanu i powietrza.

Obserwujące eksperyment kamery uchwyciły niewielkie błyski światła powstające w wyniku zderzeń pęcherzyków. Błyski występowały nawet wtedy, gdy wtryskiwano tylko powietrze, jednak w obecności metanu liczba świateł wzrosła. Zespół wykrył również sygnały wskazujące na obecność formaldehydu, który jest pośrednim produktem spalania metanu.

Podstawy życia

Badania nad mikropęcherzykami są istotne nie tylko ze względu na chęć rozwikłania tajemnicy błędnych ogników. Naukowcy twierdzą, że miliardy lat temu tworzenie się drobnych ładunków elektrycznych na pęcherzykach wody mogło napędzać tworzenie podstawowych budulców życia.

- Na młodej Ziemi rozpryski wody występowały wszędzie, co mogło wywoływać tę reakcję chemiczną. Zazwyczaj uważamy wodę za łagodną substancję, ale gdy jest podzielona na małe krople, staje się wysoce reaktywna - wyjaśnił Richard Zare z Uniwersytetu Stanforda, współautor badania.

Autorka/Autor: ast

Źródło: science.org

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NaukaBadania naukowe
Czytaj także:
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Mgła, mglista pochmurna noc
Mgły i ulewy. Ostrzeżenia IMGW w ponad połowie Polski
Prognoza
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Stolica znów pod wodą. "Mam obawy, że wkrótce stanie się to normą"
Świat
Atak bielika na stado łysek
Bielik zaatakował stado łysek. Niezwykłe nagranie
Polska
Pełnia Żniwiarzy nad Santo Domingo (Dominikana)
Za nami pierwsza superpełnia w tym roku
Polska
W Himalajach trwa akcja ratunkowa
Setki osób wciąż czekają na pomoc. Śnieg uwięził turystów
Świat
Deszcz
Dziś wiele deszczowych miejsc, do 17 stopni
Prognoza
Mount Everest
"Everest był, jest i będzie magnesem dla wielu osób"
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Noc i dzień pod znakiem deszczu
Prognoza
Asteroida, Ziemia
Minęła Ziemię ekstremalnie blisko
Nauka
Mgła, zamglenia, gęste mgły
Ponad połowa kraju może być objęta alarmami
Prognoza
Deszczowo
Polska pod wpływem atlantyckich niżów. Co to oznacza
Prognoza
kuchenka gazowa
Seria zgłoszeń o wycieku gazu, na miejscu znaleźli duriany
Ciekawostki
Słowenia
Masa śniegu spadła na turystów. Nie żyją
Świat
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
Świat
Bociany w październiku, Wielkie Oczy (Podkarpackie)
Nie wszystkie bociany odleciały. Co robić, gdy się na nie natkniemy?
Polska
Amur biały
Te ryby mogą spowodować katastrofę ekologiczną
Świat
Niedźwiedź czarny
Rzadki atak niedźwiedzia. Turysta nie przeżył
Świat
Silny wiatr
Trwa sztorm na Bałtyku. Mocno wieje na wybrzeżu
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Tutaj na pewno przydadzą się parasole
Prognoza
Zjawisko nad Bałtykiem
Woda w Bałtyku się cofnęła i odkryła dno
Polska
Noc, deszczowo
Zapowiada się deszczowa noc
Prognoza
Tajfun Matmo uderzył
Tajfun zakłócił wielkie świętowanie. Odwołane loty, ewakuacje
Świat
Nil wylał
Nil wylał. Wezwanie do ewakuacji
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica