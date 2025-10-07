Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia

Piorun uderzył dwa razy w jeden dom Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Błędne ogniki stały się przedmiotem niezliczonych legend i opowieści. Świecące punkty, pojawiające się znikąd w środku nocy i wprawiające podróżników w zdziwienie, wiązane są przede wszystkim z terenami podmokłymi i bagnami.

Zjawisko to było tłumaczone na wiele paranormalnych sposobów, ale nawet z naukowego punktu widzenia stanowiło tajemnicę - nikt do końca nie wiedział, skąd biorą się rozbłyski. Na łamach czasopisma "Proceedings of the National Academy of Sciences" opublikowane zostało badanie rzucające na tę kwestię trochę światła.

Spontaniczne wyładowania

Naukowcy oparli swój eksperyment o poprzednie badania nad mikropęcherzykami gazu lub cieczy o wielkości kilku mikrometrów lub nanometrów. Tworzą się one czasami na granicy między wodą a powietrzem. Kiedy dochodzi do interakcji między bąbelkami o różnej wielkości, zachodzą w nich spore zmiany - ładunki ujemne gromadzą się na mniejszych pęcherzykach, pozostawiając te większe naładowane dodatnio. W ten sposób dochodzi do powstania mikroskopowych pól elektrycznych, między którymi przeskakuje drobny ładunek elektryczny.

Eksperci zaczęli się zastanawiać, czy powyższe wyładowania mogą wyjaśniać powstawanie błędnych ogników. Aby to sprawdzić, zaprojektowali specjalną komorę z dyszą, która wdmuchiwała do wody mikropęcherzyki metanu i powietrza.

Obserwujące eksperyment kamery uchwyciły niewielkie błyski światła powstające w wyniku zderzeń pęcherzyków. Błyski występowały nawet wtedy, gdy wtryskiwano tylko powietrze, jednak w obecności metanu liczba świateł wzrosła. Zespół wykrył również sygnały wskazujące na obecność formaldehydu, który jest pośrednim produktem spalania metanu.

Podstawy życia

Badania nad mikropęcherzykami są istotne nie tylko ze względu na chęć rozwikłania tajemnicy błędnych ogników. Naukowcy twierdzą, że miliardy lat temu tworzenie się drobnych ładunków elektrycznych na pęcherzykach wody mogło napędzać tworzenie podstawowych budulców życia.

- Na młodej Ziemi rozpryski wody występowały wszędzie, co mogło wywoływać tę reakcję chemiczną. Zazwyczaj uważamy wodę za łagodną substancję, ale gdy jest podzielona na małe krople, staje się wysoce reaktywna - wyjaśnił Richard Zare z Uniwersytetu Stanforda, współautor badania.