Uwaga, stan wody w rzekach jest miejscami niebezpiecznie wysoki

Alerty hydrologiczne IMGW trzeciego stopnia

Alarmy będą ważne do godziny 8 w czwartek.

Alerty hydrologiczne IMGW drugiego stopnia

Na południu kraju, jak napisano, "kolejna strefa intensywnych opadów deszczu powodować będzie ponowne wzrosty poziomu wód, w strefie wody średniej i wysokiej, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych". Miejscami możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. W woj. podkarpackim alarmy będą ważne do godz. 8 w czwartek, w woj. podkarpackim do godz. 21 we wtorek, natomiast w pozostałych miejscach wygasną w godz. 9-15 w środę.