Burze z ulewnym deszczem. IMGW wydał ostrzeżenia

Synoptycy IMGW ostrzegają przed silnym deszczem z burzami. Miejscami może spaść do 50 litrów wody na metr kwadratowy.

Silny deszcz z burzami: alarmy IMGW pierwszego stopnia

Dla województwa podlaskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Jak prognozują synoptycy, występują i będą występować opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Spadnie od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Opadom towarzyszyć będą także burze z porywami wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Alarmy ważne będą od godziny 22 w piątek do godz. 18 w sobotę.