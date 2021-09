Grindadrap. Na Wyspach Owczych zabito prawie 1500 delfinów

Na Wyspach Owczych w niedzielę doszło do rzezi prawie 1500 delfinów. Wszystko odbyło się w ramach dorocznego święta Grindadrap. Zabicie tak dużej ilości tych ssaków spotkało się ze sporą krytyką organizacji chroniących praw zwierząt morskich.

Na nagraniu opublikowanym przez organizację pozarządową Sea Shepherd widać setki delfinów i grindwali zarzynanych i martwych, leżących na linii brzegowej. Do zdarzenia doszło w nocy w wiosce Skalabotnur. Jak powiedzieli przedstawiciele organizacji w rozmowie z amerykańskim Newsweekiem, niedzielna rzeź tych zwierząt uważana jest za największa, jaką odnotowano do tej pory w skali świata. Jak przekazała Helen Taylor z Sea Shepherd, zabitych zostało 1428 delfinów. Na nagraniach widać też łodzie w dalszej części fiordu, które mają zatrzymać żywe zwierzęta przed odpłynięciem.

Rzeź grindwali i delfinów, zwana w tym regionie Grindadrap, jest miejscową tradycją od IX wieku. Mieszkańcy Wysp Owczych uważają mięso tych zwierząt za ważną część swojej diety i kultury. Co roku ta praktyka spotyka się jednak z ogromną krytyką.

Jak zauważa Euronews, mięso jest przeznaczone do wykarmienia mieszkańców, jednak w przypadku obecnego uboju jest prawdopodobne, że będzie go zbyt dużo, aby wyżywić 53 tysiące mieszkańców wyspy - co oznacza, że duża część może się zmarnować.