Dwa nowe pasożyty odkryte przez badaczy z Gdańska

O najnowszym dokonaniu naukowców pracujących w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego poinformowała uczelnia na stronie internetowej. Profesorowie Joanna Izdebska i Leszek Rolbiecki, wraz ze współpracownikami, odkryli dwa nowe roztocza z rodziny nużeńcowatych. Zostały one nazwane od nazwisk ich odkrywców: Miridex putorii Izdebska, Rolbiecki et Rehbein, 2022 oraz Demodex pusillus Izdebska, Cierocka, Rolbiecki et Ciechanowski, 2022. Jak podkreślają badacze, to roztocza o nietypowym dla tej grupy pajęczaków robakowatym kształcie i silnie skróconych odnóżach, a także mikroskopijnych rozmiarach. Profesor Joanna Izdebska, cytowana w komunikacie, tłumaczyła, że roztocza (Acari) to drobne pajęczaki, o zróżnicowanej budowie i trybie życia, ale podobnie jak inne pajęczaki mają cztery pary nóg. "U nużeńcowatych są one silnie zredukowane, kikutowate, u stadiów młodocianych prawie niewidoczne" - wyjaśniała.