Tej nocy przestawiliśmy zegarki. Jak poradzić sobie ze zmianą czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniliśmy czas z letniego na zimowy, co oznaczało godzinę snu więcej. To jednak zmiana, która odbija się negatywnie na samopoczuciu niektórych osób. Doktor Michał Skalski mówił na antenie TVN24 o tym, jak radzić sobie z bezsennością w tym wymagającym dla organizmu okresie.

Zmiana czasu na zimowy 2022. Jak możemy pomóc swojemu organizmowi?

Jak możemy pomóc swojemu organizmowi przetrwać zmianę czasu? - Trzeba się do tego psychicznie przygotować, mieć świadomość, że organizm będzie musiał trochę do tej zmiany czasu się przystosować - mówił Skalski. Dodał, że jeśli się nie wyśpimy i będziemy w gorszym nastroju, to musimy ten trudny okres przetrwać i na nowo przestawić organizm. - To jest trochę tak, jak ze zmianą strefy czasowej - dodał ekspert.