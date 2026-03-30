Sowa z "Harry'ego Pottera" trafiła na ważną listę

Puchacz śnieżny (Bubo scandiacus)
Źródło: "Polska i Świat" TVN24
Podczas szczytu dotyczącego ochrony przyrody opublikowano nową listę gatunków objętych międzynarodową ochroną. Znalazł się na niej między innymi ptak, którego przedstawiciel zrobił zawrotną karierę na dużym ekranie.

Sporządzona w 1979 roku konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS, znana też jako konwencja bońska) to międzynarodowa umowa, której celem jest ochrona migrujących gatunków, przekraczających w swoim życiu jedną lub więcej granic państwowych. Podpisało ją ponad 100 krajów, w tym Polska - stało się to w 1996 roku.

Filmowa sowa na liście chronionych gatunków

Od 23 do 29 marca w Campo Grande w Brazylii odbywało się kolejne spotkanie Konferencji Stron Konwencji CMS. Na jego zakończenie opublikowano listę nowych gatunków objętych międzynarodową ochroną.

Na liście znalazł się między innymi puchacz śnieżny (Bubo scandiacus). Ten majestatyczny ptak występujący w północnych rejonach Ameryki Północnej i Eurazji stał się znany dzięki filmom z cyklu "Harry Potter" - samica puchacza śnieżnego o imieniu Hedwiga była w nich towarzyszką głównego bohatera.

Na listę zostały wpisane także szlamnik amerykański (Limosa haemastica) z rodziny bekasowatych czy głowomot olbrzmi (Sphyrna mokarran), będący największym znanym gatunkiem z rodziny młotowatych. Spośród ssaków ochroną zostały objęte między innymi hiena pręgowana (Hyaena hyaena) oraz żyjąca na terenie Brazylii arirania amazońska (Pteronura brasiliensis), nazywana także wydrą olbrzymią.

Musimy chronić ryby słodkowodne

Zgodnie z raportem opublikowanym przed szczytem, niemal połowa (49 procent) wszystkich gatunków skatalogowanych przez CMS wykazuje oznaki spadku liczebności. Co czwarty gatunek jest zagrożony wyginięciem w skali globalnej.

Podczas otwarcia konferencji zwrócono szczególną uwagę na migrujące populacje ryb słodkowodnych. Mierzą się one z gwałtownym spadkiem, a są kluczowe dla zdrowia rzek i utrzymania milionów ludzi. Do zmniejszenia liczebności populacji przyczyniają się przede wszystkim niszczenie siedlisk, przełowienie i zanieczyszczenie wód.

Kraje, które są stronami konwencji CMS, są prawnie zobowiązane do ochrony gatunków sklasyfikowanych jako zagrożone wyginięciem. Robią to głównie poprzez zachowanie i przywrócenie ich siedlisk, zapobieganie przeszkodom w migracji i współpracę z innymi państwami, w których występuje dany gatunek.

Martwy sejwal na plaży w Nowym Jorku. Wiadomo, co mogło go zabić

Krzysztof Posytek
