Leci w kosmos i mówi, co warto zrobić w tę niedzielę

Doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski odbywa kwarantannę przed zbliżającym się lotem na Międzynarodową Stację Kosmiczną. To oznacza, że nie będzie mógł oddać głosu w nadchodzącej drugiej turze wyborów prezydenckich. W rozmowie z Hubertem Kijkiem z TVN24 BiS polski astronauta zachęcił jednak wszystkich do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu.

Kwestia przyszłości i rozwoju

Astronauta opowiedział, że miał możliwość wzięcia udziału w pierwszej turze wyborów, z czego bardzo się cieszył. W tym celu zarejestrował się w polskim konsulacie w Houston, po czym pojechał bezpośrednio do konsulatu i oddał głos. Uznański-Wiśniewski zwrócił się także do osób, które w niedzielę będą miały szansę oddać głos.

- Niezależnie od poglądów politycznych, zachęcam do oddania głosu na swojego kandydata, dlatego że to właśnie ci kandydaci nas reprezentują i pchają nas do przodu, zapewniając naszą przyszłość - rozwój Polski, rozwój technologiczny, przyszłość społeczną. W związku z tym zachęcam wszystkich do tego, żeby taki głos oddali - zaapelował.