Ciekawostki

Alert zorzowy. Warto spojrzeć w niebo

Zorza polarna może być widoczna w Polsce
Nocna zorza polarna, okolice Fromborka (Warmińsko-Mazurskie)
Źródło: tata-astronom/Kontakt24
Zorza polarna może pojawić się tej nocy na polskim niebie. Zjawisko związane jest z aktywnością na Słońcu i silnym rozbłyskiem, do którego doszło. Czy pogoda będzie sprzyjać obserwacjom?

Jest szansa, że Światła Północy rozbłysną w nocy z poniedziałku na wtorek nad naszym krajem. "Nadchodząca noc może przynieść nam naprawdę interesującą sytuację związaną z aktywnością zorzową z perspektywy obserwatorów w Polsce" - napisał Karol Wójcicki, autor profilu "Z głową w gwiazdach".

Zorza polarna

Jak tłumaczył popularyzator astronomii, w niedzielę wieczorem na Słońcu doszło do silnego rozbłysku klasy X (X1.9–X1.95) w obszarze aktywnym o numerze 4341.

"Był to długotrwały rozbłysk, trwający wiele godzin, ale co najważniejsze - towarzyszył mu rozległy koronalny wyrzut masy (CME), zarejestrowany przez koronografy na satelicie GOES-19. Obraz wskazuje na szeroki wyrzut typu full halo, czyli taki, który w dużej części skierowany jest w stronę Ziemi" - napisał. Z modeli wynika, jak dodał Karol Wójcicki, że front CME powinien dotrzeć do Ziemi w nocy z 19 na 20 stycznia, najprawdopodobniej w okolicach godziny 2-3 czasu polskiego.

Prędkość wyrzutu szacowana jest na około 1300-1500 kilometry na sekundę, co oznacza potencjalnie dynamiczne uderzenie w ziemską magnetosferę. NOAA prognozuje możliwość wystąpienia silnej burzy geomagnetycznej, co najmniej klasy G3, a w bardziej optymistycznym scenariuszu nawet G4.

Zorzę najlepiej obserwować poza miastem, w miejscach, gdzie nie ma zanieczyszczenia świetlnego i widać północny horyzont nieba. Czasami Światła Północy są słabo widoczne gołym okiem, dlatego do ich uwiecznienia warto wykorzystać aparat z trybem długiego naświetlania zdjęć.

Czy aura będzie sprzyjać obserwacjom? Raczej tak, bo noc zapowiada się pogodnie, choć lokalnie nad ranem pojawią się mogą silne zamglenia.

JEŚLI UDA CI SIĘ UCHWYCIĆ ZORZĘ POLARNĄ NA ZDJĘCIACH LUB NAGRANIACH, WYŚLIJ NAM MATERIAŁY NA KONTAKT24

Zorza polarna - jak powstaje

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które powstaje, kiedy naenergetyzowane cząstki gazu wysyłane przez Słońce uderzają w górną warstwę atmosfery Ziemi z dużą prędkością (do 72 milionów kilometrów na godzinę). Planeta jest chroniona przed "atakiem" dzięki jej polu magnetycznemu. Przekierowuje ono cząstki w kierunku bieguna północnego i południowego, a cząsteczki wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w naszej atmosferze.

Zorza występuje głównie w rejonie bieguna północnego i południowego. Naukowa nazwa zorzy polarnej to aurora borealis (w okolicach bieguna północnego) i aurora australis (w okolicach bieguna południowego). Pochodzi ona od imienia rzymskiej bogini świtu Aurory.

Autorka/Autor: anw

Źródło: tvnmeteo.pl, Z głową w gwiazdach

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

