W 2021 roku w województwie zachodniopomorskim nałożono 103 kary na rodziców, którzy nie zaszczepili swoich dzieci. Rok później było ich już 196. W 2023 roku ich liczba wzrosła do 407. To ponad 215 tysięcy.

Dwukrotny wzrost w rok

- Moje dzieci są zaszczepione, nic im się nie działo. Jak ma mi dziecko zachorować to wolę je zaszczepić. Jak dziecko zachoruje z powodu braku szczepienia, to będzie to do końca życia na sumieniu rodziców - mówili szczecinianie.