Kontenerowiec Dali, który we wtorek uderzył w most w Baltimore, w przeszłości spowodował także inną kolizję. W lipcu 2016 roku, wypływając z portu w belgijskiej Antwerpii, uderzył w kamienne nabrzeże. Reuters opublikował nagranie z tego zdarzenia.

Kontenerowiec Dali we wtorek w nocy uderzył w most Francis Scott Key Bridge w Baltimore i doprowadził do jego zawalenia się. Jak podają media, ten sam statek kilka lat temu spowodował także inny wypadek. Wówczas, pływający obecnie pod banderą Singapuru kontenerowiec, należał do greckiej firmy Oceanbulk Maritime.