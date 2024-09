Zamachy z 11 września - największa porażka Osamy bin Ladena. Plan Al Kaidy był zupełnie inny

Amerykańska badaczka Nelly Lahoud poświęciła trzy lata na studiowanie i analizowanie dokumentów zdobytych w domu Osamy bin Ladena. Wyniki swojej pracy opisała w wydanej dwa lata temu książce "The Bin Laden Papers: How the Abbottabad Raid Revealed the Truth about al-Qaeda, Its Leader and His Family" (pol. Dokumenty Bin Ladena: Jak rajd w Abbottabadzie ujawnił prawdę o Al-Kaidzie, jej przywódcy i jego rodzinie).