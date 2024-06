Donald Trump powiedział mi, że nie porzuci Ukrainy w potrzebie i chce, by miała jak najlepszą pozycję w negocjacjach z Rosją - powiedział w piątek szef komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów Michael McCaul. Ocenił, że słaby występ prezydenta Joe Bidena w debacie wyborczej ośmieli przeciwników USA.

Trump wielokrotnie obwiniał Bidena za dopuszczenie do inwazji Rosji na sąsiedni kraj, twierdząc, że Władimir Putin zdecydował się na nią, ponieważ uważa demokratę za słabego przywódcę. Jak mówił, do inwazji nie doszłoby, gdyby w Białym Domu był przywódca szanowany przez Putina, z którym "nie może (on) sobie pogrywać".

Jednocześnie twierdził, że Ukraina przegrywa wojnę, i narzekał na koszt wsparcia Ukrainy, nieprawdziwie twierdząc, że USA ponoszą znacznie większy ciężar finansowy wsparcia Kijowa niż Europa. Zapowiedział też, że doprowadzi do zakończenia konfliktu w Ukrainie jeszcze przed ewentualnym objęciem prezydentury, jako prezydent elekt.

"Sam mi to powiedział"

Zdaniem McCaula słów Trumpa nie należy postrzegać jako zapowiedzi porzucenia Ukrainy. - Absolutnie nie sądzę, by miał on opuścić Ukrainę w potrzebie. Sam mi to powiedział. Mówił, że powiedział Putinowi, że jeśli napadnie na Ukrainę, mocno za to oberwie. I co? Zadziałało. Niestety obecny prezydent nie posiada tego samego czynnika odstraszania - powiedział polityk republikanów.

Jak przypomniał, mimo narzekań na wydawane przez USA pieniądze na wsparcie Ukrainy, Trump nie sprzeciwił się uchwaleniu przez Kongres najnowszego pakietu pomocowego dla tego kraju. - On chce, by Ukraina była w jak najlepszej pozycji i miała jak najlepsze karty przetargowe w negocjacjach z Rosją - ocenił McCaul. Przyznał jednocześnie, że nie wie, jak Trump miałby doprowadzić do zakończenia wojny jeszcze przed objęciem urzędu.

Polityk Partii Republikańskiej ocenił ponadto, że słaby występ Joe Bidena w czwartkowej debacie z Trumpem w telewizji CNN to "bardzo niebezpieczny" sygnał dla wrogów USA. - Myślę, że gdy zagraniczni przeciwnicy Ameryki patrzą na prezydenta, na jego pogarszające się zdolności poznawcze (...) to tylko sprawi, że będą jeszcze bardziej agresywni i ośmieleni, dopóki Biden pozostanie w Białym Domu - powiedział McCaul.

