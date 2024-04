Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się co pięć lat. Najbliższe - już w dniach 6-9 czerwca we wszystkich 27 państwach Unii Europejskiej. W Polsce głosowanie zaplanowano na 9 czerwca. W 2024 roku obywatele UE wybiorą na pięcioletnią kadencję łącznie 720 europosłów. Z Polski do Brukseli i Strasburga pojedzie 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.