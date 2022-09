Departament Stanu: nie mamy informacji, że Chiny zamierzają pomóc Rosji w inwazji na Ukrainę

Nie widzimy żadnych oznak wskazujących na to, że Chiny przygotowują się do wsparcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę lub pomagają Kremlowi w omijaniu zachodnich sankcji - oświadczył w nocy z poniedziałku na wtorek rzecznik prasowy Departamentu Stanu USA Ned Price, cytowany przez stację CNN.

- Przyglądamy się wszystkim doniesieniom, jakie otrzymujemy. Jak dotąd nie dostrzegliśmy nic, co mogłoby wskazywać, że Chiny zmieniają swoje podejście, jeśli chodzi o pomoc ( Rosji ) w sferze bezpieczeństwa oraz unikaniu sankcji - ocenił Ned Price.

Jak dodał rzecznik Departamentu Stanu, "wypowiedzi chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi świadczą o tym, że Pekin wykazuje pewną dozę niepokoju w związku z tym, co Rosja robi w Ukrainie".

Apel o zakończenie wojny w Ukrainie

25 września Chiny i Indie wezwały podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ do zakończenia wojny na Ukrainie i pokojowego rozwiązania kryzysu.

15 września przywódca Chin Xi Jinping rozmawiał w Samarkandzie w Uzbekistanie z Władimirem Putinem. Było to pierwsze spotkanie tych polityków od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. - Chiny są gotowe, by współpracować z Rosją i wziąć na siebie odpowiedzialność światowego mocarstwa. Odegrać pierwszoplanową rolę - tak, by wnieść stabilność i pozytywną energię w świat, w którym pojawia się chaos - zadeklarował Xi.